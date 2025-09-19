Лідер КНДР під час випробування дронів наказав посилити їх ШІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у четвер, 18 вересня, контролював випробування безпілотних літальних апаратів і наказав посилити їхні можливості за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомило в п'ятницю державне північнокорейське медіа KCNA, передає Reuters.
Зазначається, що Кім Чен Им був задоволений результатами випробувань тактичного безпілотного штурмового літака "Кумсон" та безпілотного стратегічного розвідувального літака Північної Кореї, а також схвалив план подальшого посилення можливостей безпілотних літальних апаратів.
Раніше, у березні, Кім керував випробуванням “дронів-камікадзе” із технологією штучного інтелекту.
18 вересня Кім також оглянув будівництво великої тепличної ферми в Сінийджу, що межує з Китаєм, повідомляє KCNA.
