Лідер КНДР під час випробування дронів наказав посилити їх ШІ
Олена Богданьок
Лідер КНДР КІм Чен Ин під час випробування дронів наказав посилити їх ШІ
Кім Чен Ин (у центрі) оглядає військові навчання в нерозголошеному місці в Північній Кореї у вівторок, 13 травня 2025 року. AP

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у четвер, 18 вересня, контролював випробування безпілотних літальних апаратів і наказав посилити їхні можливості за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомило в п'ятницю державне північнокорейське медіа KCNA, передає Reuters.

Зазначається, що Кім Чен Им був задоволений результатами випробувань тактичного безпілотного штурмового літака "Кумсон" та безпілотного стратегічного розвідувального літака Північної Кореї, а також схвалив план подальшого посилення можливостей безпілотних літальних апаратів.

Раніше, у березні, Кім керував випробуванням “дронів-камікадзе” із технологією штучного інтелекту.

18 вересня Кім також оглянув будівництво великої тепличної ферми в Сінийджу, що межує з Китаєм, повідомляє KCNA.

