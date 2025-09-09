Лідер КНДР оглянув випробування твердопаливного ракетного двигуна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав випробування нового твердопаливного ракетного двигуна, який, за його словами, знаменує важливий етап у зміцненні ядерних сил країни.

Про це 9 вересня повідомили державні ЗМІ КНДР.

За даними KCNA, проведене випробування стало дев’ятим для цього типу двигуна і водночас фінальним у програмі його розробки.

Кім Чен Ин підкреслив, що створення високотягового твердопаливного двигуна з вуглецевого волокна є "одним із найстратегічніших досягнень останньої кампанії з модернізації оборони країни".

Новина з’явилася після повернення північнокорейського лідера з Пекіна, де минулого тижня він зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном під час військового параду.

У Пекіні відбувся військовий парад, головним моментом якого стала поява китайського лідера Сі Цзіньпіна разом із головою Кремля Володимиром Путіним та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це перший випадок, коли вони публічно вийшли на публіку разом.