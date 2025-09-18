Україна та Канада проведуть в Нью-Йорку саміт щодо повернення українських дітей

Україна та Канада в Нью-Йорку спільно організовують саміт, який присвячений темі українських дітей і зусиллям для їхнього повернення з Росії.

Про це на платформі Х повідомив президент України Володимир Зеленський після дзвінка з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані 18 вересня.

"Запросив Катар взяти участь у саміті, який ми разом з Канадою організовуємо в Нью-Йорку. Він буде присвячений цій важливій темі – нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення", — написав президент.

Зеленський зазначив, що для України важливо, аби представники Катару були присітніми на саміті щодо українських дітей, оскільки країна допомогає у їх повернені.

"Також обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти й домовилися бути на звʼязку", — додав глава держави.

Наступного тижня в Нью-Йорку відбуватимуться засідання Генеральної Асамблеї ООН. Туди планує відправитися й українська делегація на чолі із Зеленським. Речник МЗС Георгій Тихий розповів, що у президента готується насичений графік двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів.

Окрім того відомо, що у межах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заплановане проведення п’ятого саміту Кримської платформи. Зеленський звернув увагу на спроби РФ перешкодити проведенню заходу, назвавши їх "частиною системної політики Москви щодо нівелювання міжнародної уваги до питання деокупації Криму".