Ірландія передала Україні пакет військової допомоги та техніку для розмінування

Уряд Ірландії передає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування для потреб Сил оборони.
Про це йдеться у заяві уряду Ірландії.
Міністр оборони Ірландії Саймон Гарріс відзначив, що техніка для України вже прибула до Польщі.
"Цей важливий внесок є ще одним свідченням непохитної підтримки Ірландією України перед обличчям жорстокого вторгнення Росії. Вкрай важливо, щоб ми продовжували твердо стояти перед обличчям триваючої російської агресії та підтримували Україну всіма можливими способами", — сказав Саймон Гарріс.
3 роботи для розмінування марки Reacher Ірландія передала Коаліції з розмінування для України. Коаліція діє в рамках Контактної групи з питань оборони України (UDCG).
Ірландія є учасницею двох Контактних груп з питань оборони України (UDCG), які надають Україні нелетальну військову підтримку та спільно очолюються країнами Балтії. Це коаліція з питань розмінування на чолі з Литвою та Ісландією, а також коаліція з питань інформаційних технологій на чолі з Естонією та Люксембургом.
