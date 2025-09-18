Перейти до основного змісту
Ірландія передала Україні пакет військової допомоги та техніку для розмінування
УКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуДОПОМОГАПОЛІТИКАСВІТВІЙНАЗброя і технології

Ірландія передала Україні пакет військової допомоги та техніку для розмінування

Марія Патока
Розмір шрифту
Ірландія
Робот для розмінування Reacher. Reamda

Уряд Ірландії передає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування для потреб Сил оборони.

Про це йдеться у заяві уряду Ірландії.

Міністр оборони Ірландії Саймон Гарріс відзначив, що техніка для України вже прибула до Польщі.

"Цей важливий внесок є ще одним свідченням непохитної підтримки Ірландією України перед обличчям жорстокого вторгнення Росії. Вкрай важливо, щоб ми продовжували твердо стояти перед обличчям триваючої російської агресії та підтримували Україну всіма можливими способами", — сказав Саймон Гарріс.

3 роботи для розмінування марки Reacher Ірландія передала Коаліції з розмінування для України. Коаліція діє в рамках Контактної групи з питань оборони України (UDCG).

Ірландія є учасницею двох Контактних груп з питань оборони України (UDCG), які надають Україні нелетальну військову підтримку та спільно очолюються країнами Балтії. Це коаліція з питань розмінування на чолі з Литвою та Ісландією, а також коаліція з питань інформаційних технологій на чолі з Естонією та Люксембургом.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок