ЄС допомагає Молдові захистити соцмережі від втручання РФ перед виборами

Європейський Союз активно співпрацює з Молдовою, щоб запобігти можливому втручанню Росії у соцмережі під час виборів і забезпечити прозорість голосування.

Про це під час брифінгу повідомив речник Європейської комісії Тома Реньє, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми дуже тісно співпрацюємо з Молдовою, зокрема у сфері соціальних мереж. Обмінюємося найкращими практиками та досвідом, щоб захистити вибори, їх цілісність і дати користувачам змогу приймати вільні та обґрунтовані рішення перед голосуванням", — сказав речник.

Він додав, що ЄС обмінюється інформацією "з усіма партнерами-однодумцями".

Раніше газета Financial Times писала, що президентка Молдови Мая Санду, чия проєвропейська партія "Дія та солідарність" сподівається зберегти більшість на виборах 28 вересня, висловила занепокоєнням можливим повторення кампанії 2024 року. Тоді російські агенти поширювали фейкові повідомлення про замінування молдавських виборчих дільниць за кордоном, зокрема в Німеччині.

Санду каже, що Москва розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня 2025 року, охопивши виборців, які проживають за кордоном.

30 липня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готується до "безпрецедентного втручання" у парламентські вибори країни.

Як пише видання TV8, за словами Санду, РФ уже інвестує в кілька політичних інструментів, аби "просунути своїх людей у парламент" і таким чином підірвати демократичні процеси в країні. Також РФ має щонайменше десяток основних інструментів втручання у вибори у Молдові.

Згодом радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру заявив, що Росія посилює спроби вплинути на громадян Молдови, які проживають по всій Європі, щоб спробувати втрутитися в парламентські вибори країни, які заплановані на 28 вересня 2025 року.

Зокрема, він вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", яку підтримує Кремль. Її мета — створення фейкових медіа та використання їх для поширення неправдивих повідомлень.

15 серпня президентка Молдови Мая Санду заявила, що молдовська діаспора відчуває "безпрецедентний" тиск "ворожих сил" напередодні парламентських виборів.

Президентка Молдови закликала громадян, які перебувають за кордоном, "як ніколи в історії країни" бути пильними, згуртованими, захищати суверенітет, демократію, свободу і "європейський вибір".