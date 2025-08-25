Соцмережа TikTok оголосила про заходи для посилення боротьби з фейковими новинами перед парламентськими виборами в Молдові, що відбудуться наприкінці вересня 2025 року.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Там кажуть, що сформували спеціальну команду фахівців з кібербезпеки та протидії дезінформації, які "добре знають молдовський контекст".

Також у співпраці з ЦВК Молдови було запущено додаток "Центр виборів". Як стверджується, там люди зможуть знайти перевірену інформацію включаючи порядок реєстрації виборців, ключових дати, а також перевірені джерела, де розміщені додаткові відомості про вибори.

Крім цього спільно з молдовським виданням Stop Fals! TikTok підготував навчальні матеріали про медіаграмотність, щоб користувачі соцмережі могли розпізнавати потенційно неправдиву інформацію.

"Ми також маркуємо акаунти державних медіа, верифікуємо TikTok-акаунти для підтвердження їх автентичності та вимагаємо від авторів позначати реалістичний контент, створений за допомогою технологій штучного інтелекту", — йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

У TikTok також нагадали, що на платформі заборонена платна політична реклама, а акаунти політиків і політсил не можуть використовувати рекламні інструменти або монетизацію.

Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня цьогоріч. Раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що російські агенти витратили близько 200 мільйонів євро на спроби купити голоси виборців на президентських перегонах і референдумі щодо ЄС, що відбулись у 2024-му.

30 липня 2025 року президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія готується до "безпрецедентного втручання" у парламентські вибори країни.