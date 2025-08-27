У середу, 27 серпня, у День незалежності Молдови президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідають країну, щоб висловити підтримку її проєвропейському курсу та закликати громадян протистояти російському впливу.

Про це пише Politico.

Як зазначає видання, президентка Молдови Майя Санду та її правляча партія "Дія і Солідарність" стоять перед вирішальними парламентськими виборами, які відбудуться 28 вересня, на тлі застережень, що Кремль намагається вплинути на їхні результати й зірвати євроінтеграційні прагнення країни.

"Є ті, хто намагатиметься ввести нас в оману. Вони вже робили це раніше. Але молдовський народ знає, що для нього найкраще. Для нашої країни правильний вибір — стояти поруч із Францією, Німеччиною, Польщею та іншими державами нашого континенту у великій родині світу — Європейському Союзі", — сказала Санду.

Росія застосовує гібридні методи, аби "встановити контроль над Молдовою", зокрема через масштабні маніпуляції з виборцями, пише Politico.

"Молдова — держава з населенням 2,4 мільйона людей, розташована між Румунією та Україною, стала мішенню для президента Росії Володимира Путіна. Поки Москва веде повномасштабну війну, намагаючись підкорити Україну, вона застосовує гібридні методи, аби встановити контроль над Молдовою, зокрема через масштабні маніпуляції з виборцями, — йдеться у повідомленні.

Візит європейських лідерів покликаний допомогти Молдові залишатися на шляху до ЄС, а також нагадати молдавським виборцям, що "є альтернатива Росії".

"Це не просто візит, а живий зв'язок між Європою та молдавським народом. Жоден із наших союзників більше не стоятиме сам перед обличчям російської агресії", — сказав представник правлячої партії "Християнсько-демократичний союз" у Німеччині Юрген Хардт.

Румунський депутат Європарламенту Зігфрід Мурешан підкреслив, що шлях Молдови до ЄС є "реальним, незворотним і підтримується всіма основними політичними силами Євросоюзу".

Нагадаємо, 30 липня президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія готується до "безпрецедентного втручання" у парламентські вибори країни.

Як пише видання TV8, за словами Санду, РФ уже інвестує в кілька політичних інструментів, аби "просунути своїх людей у парламент" і таким чином підірвати демократичні процеси в країні. Також РФ має щонайменше десяток основних інструментів втручання у вибори у Молдові.

Згодом радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру заявив, що Росія посилює спроби вплинути на громадян Молдови, які проживають по всій Європі, щоб спробувати втрутитися в парламентські вибори країни, які заплановані на 28 вересня 2025 року.

Зокрема, він вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", що підтримується Кремлем. Її мета — створення фейкових медіа та використання їх для поширення неправдивих повідомлень.