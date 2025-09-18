Рада просить президента присвоїти Парубію звання Героя України

Верховна Рада звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України ексспікеру Андрію Парубію.

Про це повідомив кореспондент Суспільного.

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, за це рішення проголосували 230 депутатів.

11 вересня стало відомо, що петиція до президента про надання колишньому голові Верховної Ради, народному депутату Андрію Парубію звання Героя України (посмертно), набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

2 вересня у Львові поховали Андрія Парубія― народного депутата від "Європейської солідарності" та колишнього голову парламенту.

30 серпня політика застрелили, коли він ішов вулицею неподалік свого будинку. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився 52-річний житель Львова Михайло Сцельніков. Його син на позивний "Лемберґ" воював у складі Збройних сил України та зник безвісти на Донбасі у 2023 році. Колишня дружина Сцельнікова й мати "Лемберґа" — львівська письменниця Олена Чернінька, торік випустила книгу про зниклого сина.

У день поховання Андрія Парубія суд відправив Сцельнікова під варту. На засіданні підозрюваний зізнався у вбивстві та заявив, що хоче, "щоб його обміняли на українських полонених і відправили в Росію, де він може знайти тіло сина".

Спочатку прокуратура кваліфікувала дії 52-річного львів’янина за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Пізніше прокуратура змінила раніше повідомлену підозру у кримінальному провадженні на ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 ККУ (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю).