Петиція до президента про надання колишньому голові Верховної Ради, народному депутату Андрію Парубію звання Героя України (посмертно), набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Про це йдеться на сторінці петиції №22/252428-еп.

Станом на 10:20 четверга, 11 вересня, петиція набрала вже 25 178 підписів із необхідних 25 тисяч. Згідно з правилами, президент має 83 доби на розгляд петиції та відповідь на неї.

Петиція про надання Андрію Парубію звання Героя України (посмертно). petition.president.gov.ua

Петицію подав 2 вересня Дмитро Лавранюк.

“Звертаємось до Президента України з проханням посмертно присвоїти звання Героя України Андрію Володимировичу Парубію — українському політичному і громадському діячу, народному депутату кількох скликань, Голові Верховної Ради України у 2016–2019 роках, активному учаснику Революції Гідності, засновнику та координатору Самооборони Майдану”, — йдеться у тексті петиції.

Зазначається, що Парубій усе своє життя присвятив служінню українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також зіграв ключову роль у організації безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років, наголошує автор петиції.

“Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду — звання Героя України. Прохання підтримати цю петицію задля вшанування пам’яті Андрія Парубія як справжнього патріота, державника та борця за незалежність України”, — йдеться у тексті петиції.

2 вересня у Львові поховали Андрія Парубія― народного депутата від "Європейської солідарності" та колишнього голову парламенту.

30 серпня політика застрелили, коли він ішов вулицею неподалік свого будинку. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився 52-річний житель Львова Михайло Сцельніков. Його син на позивний "Лемберґ" воював у складі Збройних сил України та зник безвісти на Донбасі у 2023 році. Колишня дружина Сцельнікова й мати "Лемберґа" — львівська письменниця Олена Чернінька, торік випустила книгу про зниклого сина.

У день поховання Андрія Парубія суд відправив Сцельнікова під варту. На засіданні підозрюваний зізнався у вбивстві та заявив, що хоче, "щоб його обміняли на українських полонених і відправили в Росію, де він може знайти тіло сина".

Спочатку прокуратура кваліфікувала дії 52-річного львів’янина за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Пізніше прокуратура змінила раніше повідомлену підозру у кримінальному провадженні на ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 ККУ (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю).