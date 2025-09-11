Перейти до основного змісту
Петиція про надання Парубію звання Героя України набрала потрібну кількість голосів

Олена Богданьок
Петиція до президента про надання колишньому голові Верховної Ради, народному депутату Андрію Парубію звання Героя України (посмертно), набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Про це йдеться на сторінці петиції №22/252428-еп.

Станом на 10:20 четверга, 11 вересня, петиція набрала вже 25 178 підписів із необхідних 25 тисяч. Згідно з правилами, президент має 83 доби на розгляд петиції та відповідь на неї.

Петиція про надання Андрію Парубію звання Героя України (посмертно). petition.president.gov.ua

Петицію подав 2 вересня Дмитро Лавранюк.

“Звертаємось до Президента України з проханням посмертно присвоїти звання Героя України Андрію Володимировичу Парубію — українському політичному і громадському діячу, народному депутату кількох скликань, Голові Верховної Ради України у 2016–2019 роках, активному учаснику Революції Гідності, засновнику та координатору Самооборони Майдану”, — йдеться у тексті петиції.

Зазначається, що Парубій усе своє життя присвятив служінню українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також зіграв ключову роль у організації безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років, наголошує автор петиції.

“Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду — звання Героя України. Прохання підтримати цю петицію задля вшанування пам’яті Андрія Парубія як справжнього патріота, державника та борця за незалежність України”, — йдеться у тексті петиції.

2 вересня у Львові поховали Андрія Парубія― народного депутата від "Європейської солідарності" та колишнього голову парламенту.

30 серпня політика застрелили, коли він ішов вулицею неподалік свого будинку. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився 52-річний житель Львова Михайло Сцельніков. Його син на позивний "Лемберґ" воював у складі Збройних сил України та зник безвісти на Донбасі у 2023 році. Колишня дружина Сцельнікова й мати "Лемберґа" — львівська письменниця Олена Чернінька, торік випустила книгу про зниклого сина.

У день поховання Андрія Парубія суд відправив Сцельнікова під варту. На засіданні підозрюваний зізнався у вбивстві та заявив, що хоче, "щоб його обміняли на українських полонених і відправили в Росію, де він може знайти тіло сина".

Спочатку прокуратура кваліфікувала дії 52-річного львів’янина за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Пізніше прокуратура змінила раніше повідомлену підозру у кримінальному провадженні на ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 ККУ (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю).

