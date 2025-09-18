Повітряні сили: ППО збила 48 із 75 дронів, є влучання на 6 локаціях

У ніч проти 18 вересня Сили протиповітряної оборони знешкодили 48 із 75 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 6 локаціях.
Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили зранку 18 вересня.
За даними Повітряних сил, у ніч на 18 вересня (із 21.00 17 вересня) військо РФ атакувало 75 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, понад 40 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.
- Один БпЛА — в повітрі.
- Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 6 локаціях.