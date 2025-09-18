Генштаб: на фронті за добу 184 бойові зіткнення, РФ втратила 930 військових

На фронті протягом минулої доби, 17 вересня, зафіксовано 184 бойові зіткнення. Росія за добу втратила на війні в Україні 930 військових.

Про це Генштаб ЗСУ інформує станом на 08:00 18 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

За уточненою інформацією, минулої доби армія РФ завдала по території України ракетного удару однією ракетою та 95 авіаційних ударів, скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучила для ураження 6097 дронів-камікадзе та здійснила 4766 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 174 – з реактивних систем залпового вогню.

Армія РФ завдала авіаударів по районах населених пунктів Залізничне, Різдвянка, Кам’янське, Григорівка, Веселянка Запорізької області; Антонівка, Інгулець Херсонської області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки війська РФ.

“Втрати російських загарбників за минулу добу склали 930 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 33 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 390 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Крім того, військо РФ завдало десяти авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, а також здійснило 203 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ 11 разів штурмувало позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та у бік Григорівки й Обухівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів РФ. Сили оборони відбили штурмові дії росіян у районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Загризове, Богуславка та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі.

На Сіверському напрямку в районах Григорівки, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя військо РФ 14 разів атакувало позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень – росіяни атакували у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в бік Никифорівки.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 17 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій армії РФ у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Шахове, Лисівка, Муравка, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямках Покровська, Новопавлівки й Нового Донбасу.

На Новопавлівському напрямку військо РФ 22 рази атакувало українські позиції у районах населених пунктів Олександроград, Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку військо РФ здійснило один марний штурм позицій українських оборонців у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, військо РФ тричі наступало у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку військо РФ тричі марно намагалося наблизитися до позицій українських оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.