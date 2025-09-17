Перейти до основного змісту
Зеленський назвав ціну одного року війни, США зробили перший внесок у Фонд відбудови України. 1303 день війни
Харківська область, війна
Військовослужбовці підрозділу протиповітряної оборони 3-ї окремої штурмової бригади спостерігають за небом під час бойової зміни на лінії фронту в Харківській області, Україна, 15 вересня 2025 року. REUTERS

18 вересня — 1303-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Українська делегація на чолі з президентом Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Державний секретар США Марко Рубіо повідомляв, що наступного тижня американський лідер Дональд Трамп, ймовірно, матиме зустріч із Зеленським.
  • Україна отримає ракети для Patriot та HIMARS у наступному пакеті військової допомоги. Підтримку нададуть в рамках програми PURL.
  • У 2026 році Україна має витратити 120 мільярдів доларів на ведення війни, яку розпочала Росія. З бюджету можливо виділити лише 60 мільярдів доларів.
  • Американсько-український інвестиційний фонд відбудови офіційно розпочав свою роботу. Перший внесок у розмірі 75 мільйонів доларів надійшов від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США.
