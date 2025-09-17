18 вересня — 1303-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Українська делегація на чолі з президентом Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Державний секретар США Марко Рубіо повідомляв, що наступного тижня американський лідер Дональд Трамп, ймовірно, матиме зустріч із Зеленським.
- Україна отримає ракети для Patriot та HIMARS у наступному пакеті військової допомоги. Підтримку нададуть в рамках програми PURL.
- У 2026 році Україна має витратити 120 мільярдів доларів на ведення війни, яку розпочала Росія. З бюджету можливо виділити лише 60 мільярдів доларів.
- Американсько-український інвестиційний фонд відбудови офіційно розпочав свою роботу. Перший внесок у розмірі 75 мільйонів доларів надійшов від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США.