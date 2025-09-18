Міністр оборони Китаю засудив "булінг" Заходу

Міністр оборони Китаю Дон Цзюнь відкрив у Пекіні головний безпековий форум Сяньшань, повторивши попередження про «зовнішнє втручання» у питання Тайваню та різко засудивши "булінг" — натяк на дії США.

Про це пише Bloomberg.

Виступаючи перед міжнародними військовими делегаціями, Дон заявив, що Китай "ніколи не дозволить успіху сепаратистських спроб щодо незалежності Тайваню" та позиціонував Пекін як силу стабільності. Він закликав "протистояти гегемонізму та логіці булінгу", яку пов’язав із причинами Другої світової війни.

Китайський міністр також оголосив про готовність поглиблювати військові зв’язки з "однодумними країнами" та запросив іноземних військових до навчання у КНР. На форумі були присутні понад 100 делегацій, серед них представники В’єтнаму, Сінгапуру, Росії, Франції, Нігерії та Бразилії.

Окремо Дон торкнувся суперечок у Південно-Китайському морі, пообіцявши прискорити консультації щодо кодексу поведінки з АСЕАН. Він засудив операції "свободи навігації", які США та їхні союзники проводять у спірних водах, вважаючи їх провокацією.

Форум відбувається невдовзі після військового параду у Пекіні, де президент Сі Цзіньпін демонстрував новітнє озброєння поруч із Володимиром Путіним та Кім Чен Ином. Це підкреслює зусилля Китаю зі створення альтернативного світового порядку на противагу американському впливу.