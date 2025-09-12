Тайвань оновив посібник з цивільної оборони

Тайвань наступного тижня оприлюднить оновлений посібник з цивільної оборони, у якому вперше роз’яснено, як діяти у разі появи ворожих військових, та наголошено: будь-які повідомлення про капітуляцію Тайваню є неправдивими.

Про це пише Reuters.

Документ із яскраво-червоногарячою обкладинкою містить 29 сторінок порад для людей усіх вікових груп. У ньому пояснюється, як знаходити бомбосховища через мобільні застосунки, формувати тривожні набори для родини (включно з домашніми улюбленцями) та діяти під час надзвичайних ситуацій.

"Чи йдеться про стихійні лиха, епідемії, екстремальну погоду чи загрозу вторгнення з боку Китаю — виклики ніколи не зникали", — зазначається у посібнику.

На його сторінках використовуються ілюстрації у вигляді мультяшних персонажів, які закликають "захищати одне одного та берегти наш дім".

Заступник генсека Ради нацбезпеки Тайваню Лінь Фей-фань, який координував створення оновленого посібника, пояснив, що досвід черпали у демократичних країн, зокрема Чехії та Франції.

Він підкреслив, що вторгнення Росії в Україну надало нової актуальності темі безпеки: "Глобальна ситуація — чи то в Європі, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні — стоїть прямо на нашому порозі".

Китай, який вважає Тайвань своєю територією і не відмовився від застосування сили, на запит журналістів не відповів. Президент Тайваню Лай Цін-те відкидає претензії Пекіна й наголошує, що лише народ Тайваню може вирішувати майбутнє країни.

У посібнику наголошується на небезпеці інформаційних атак: ворожі сили можуть використовувати deepfake-відео та місцевих колаборантів для поширення неправдивих новин.

"У разі військового вторгнення будь-які заяви про капітуляцію уряду чи поразку країни є фейком", — йдеться у документі.

Громадянам радять не фотографувати та не знімати відео у зоні бойових дій, аби не розкрити позиції оборонців. Також попереджають про ризики використання китайських технічних пристроїв та застосунків, зокрема WeChat, TikTok та DeepSeek AI, які під час кризи можуть бути використані проти країни.

Окремий розділ присвячено тому, як батькам говорити з дітьми про можливу кризу.

"Мета не полягає у тому, щоб налякати. Вся інформація потрібна, аби люди виробили стратегії поведінки у реальній небезпеці", — підкреслив Лінь.