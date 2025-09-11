Албанія першою у світі призначила міністра, створеного штучним інтелектом

Албанія стала першою країною у світі, яка призначила віртуального міністра, створеного на основі технології штучного інтелекту (ШІ).

Про це пише Politico.

Зазначається, що 11 вересня на засіданні Соціалістичної партії в столиці Албанії, Тирані, прем'єр-міністр Еді Рама оголосив, хто з міністрів залишиться на наступний термін, а кого буде замінено, він також представив Діеллу — міністра, створеного на основі ШІ.

"Діелла — перший член уряду, який не присутній фізично, а віртуально створений штучним інтелектом", — сказав Рама.

За його словами, Діелла, що албанською означає "сонце", у майбутньому відповідатиме за всі державні закупівлі. Відтак, за словами Рами, Албанія стане країною, де державні тендери будуть "на 100% непідкупними, а всі державні кошти, що проходить через тендерну процедуру, будуть на 100% прозорим".

Як пише видання, громадяни Албанії вже знайомі з Діеллою, адже вона керує платформою "e-Albania", яка надає доступ майже до всіх державних послуг країни у цифровому форматі. У неї навіть є аватар — молода жінка в традиційному албанському вбранні.