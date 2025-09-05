OpenAI створить конкурента для LinkedIn

Розробник ChatGPT компанія OpenAI створює платформу для роботи зі штучним інтелектом, яка може кинути виклик LinkedIn від Microsoft.

Про це повідомляє CNBC.

OpenAI оголосила про розробку платформи робочих місць, орієнтованої на штучний інтелект.

“Платформа роботи OpenAI” від розробника ChatGPT використовуватиме штучний інтелект, щоб допомогти кваліфікованим кандидатам знайти компанії, що може скласти конкуренцію LinkedIn від Microsoft.

“Важливо, що платформа працевлаштування буде не просто способом для великих компаній залучити більше талантів. Вона матиме напрямок, присвячений допомозі місцевому бізнесу конкурувати, а місцевим органам влади – знаходити таланти у сфері штучного інтелекту, необхідні їм для кращого обслуговування своїх виборців”, – повідомила головна виконавча директорка із застосунків та колишня керівниця Instacart Фіджі Сімо.

Вона не розкрила подробиць щодо платформи, але речник компанії повідомив TechCrunch, що очікує запуску сервісу до середини 2026 року.

Крім того, OpenAI запровадить нову програму сертифікації, пов'язану з "OpenAI Academy" — онлайн-платформою навчання, яка навчає працівників, як краще використовувати ШІ на роботі. Це також може створити конкуренцію навчальній платформі LinkedIn, яка також пропонує відеокурси з бізнесу, технологій та творчих галузей із сертифікацією.

“Ми збираємося розширити Академію, пропонуючи сертифікації для різних рівнів володіння штучним інтелектом, від основ використання ШІ на роботі до індивідуальних завдань зі ШІ та швидких інженерних розробок”, – сказала Сімо.

Вона додала, що програма використовуватиме режим навчання ChatGPT . Функція навчання перетворює чат-бота на вчителя, який ставить запитання, натякає та надає зворотний зв’язок, замість того, щоб давати прямі відповіді.

Як відзначає CNBC, OpenAI та Microsoft мають непросте партнерство, оскільки Microsoft офіційно назвала стартап зі штучним інтелектом конкурентом у сфері пошукової та новинної реклами у своїй щорічній звітності 2024 року. Microsoft є найбільшим інвестором OpenAI, який, як повідомляється, вклав у компанію 13 мільярдів доларів.