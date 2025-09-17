Латвія заблокувала 12 сайтів, що поширюють російську пропаганду

У середу, 17 вересня, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ до ще 12 інтернет-сторінок, що поширюють пропаганду РФ.

Про це повідомляє видання Delfi.

"З Латвії тепер недоступні сайти: baltija.site, baltija.eu, mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru і anadyr.org", — йдеться у повідомленні.

За даними NEPLP, ресурси baltija.site та baltija.eu поширювали односторонню та викривлену інформацію про події в Латвії, країнах Балтії, Україні та загалом на Заході. Зокрема, на сайтах "формувалась сприятлива для Кремля інтерпретація історії та позитивний образ Росії".

На інших ресурсах поширювалися матеріали, що виправдовують війну РФ проти України, мобілізують підтримку російських військових, а також легітимізують окупацію та анексію українських територій.

"Такий контент здатний негативно впливати на громадську єдність в Латвії, міжетнічні відносини та підтримку України в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність", — зазначають в NEPLP.