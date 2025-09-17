Трамп прибув до Британії на зустріч із королем Чарльзом

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийме король Чарльз III та королева Камілла.

Про це повідомляє Reuters.

Принц та принцеса Уельські Вільям та Кетрін зустріли Дональда та Меланію Трамп у Віндзорі. Звідти вони вирушили до Віндзорського замку — однієї з резиденцій короля Великої Британії.

Принц і принцеса Уельські приймають президента США Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп у Віндзорському замку у Віндзорі, Беркшир, у перший день свого другого державного візиту до Великої Британії. REUTERS/Aaron Chown

Раніше повідомлялось, що королева Камілла захворіла, та не зможе бути присутньою під час візиту президента Трампа. Та Букінгемський палац підтвердив, що королева достатньо одужала та прийме президента та першу леді США.

Королева Великої Британії Камілла та перша леді США Меланія Трамп сидять у кареті під час процесії через Віндзорський замок у Віндзорі, Велика Британія, 17 вересня 2025 року. REUTERS/Toby Melville

Велика Британія підготувала для американського лідера парадний кортеж, артилерійський салют, військове авіашоу та бенкет. За даними Reuters, це стане наймасштабнішим військовим заходом на честь державного візиту в історії Великої Британії. Трамп став першим американським президентом, якого монарх запросив удруге.

За день до прибуття Дональда Трампа до Віндзора, на стіні Віндзорського замку протестувальники транслювали фото Дональда Трампа з загиблим американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Джеффрі Епштейн був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, а також визнав себе винним в організації проституції.

Зображення президента США Дональда Трампа разом з опальним фінансистом Джеффрі Епштейном проєктується передвиборчою групою Led By Donkeys на Віндзорський замок після прибуття президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп з державним візитом до країни, Віндзор, Беркшир, Велика Британія, 16 вересня 2025 року. REUTERS/Phil Noble

Британці протестували проти візиту президента США Трампа під гаслом "Зупиніть Трампа". Демонстранти звинувачують британську владу в тому, що вони витрачають кошти на візит Трампа у той час, коли у Секторі Гази відбувається голод та геноцид. Організатори протестів закликали британців "поділитися своїм гнівом і люттю через провал політичної системи не лише тут, у Великій Британії, а й у США. The Guardian повідомляє, що деякі протестувальники проти Трампа вже отримували погрози від ультраправих британських активістів через їхню позицію щодо президента США.

Демонстранти тримають плакати під час протесту « Трамп не вітається» перед прибуттям президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп з державним візитом до країни, Віндзор, Велика Британія, 16 вересня 2025 року. REUTERS/Hannah McKay

Через активні протести британців президент США Трамп не відвідає Лондон. Дональд Трамп проведе візит у Віндзорі та Чекерсі.

Перед візитом Дональда Трампа до Великої Британії стало відомо про угоду з американськими технологічними компаніями, які інвестують 31 мільярд фунтів стерлінгів у Велику Британію, включаючи 22 мільярди фунтів стерлінгів від Microsoft.

Це передбачає співпрацю в галузі штучного інтелекту, квантових обчислень та ядерної енергетики. Google інвестує 5 мільярдів фунтів у дослідження штучного інтелекту у Великій Британії.

Під час зустрічі президента США Трампа та премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера очікується, що вони підпишуть угоду про співпрацю в ядерній енергетиці.

Також лідери США та Великої Британії обговорять потенційну торговельну угоду між країнами та мита, які запроваджує Дональд Трамп проти імпорту з інших країн до Америки. Та за даними BBC, Дональд Трамп не налаштований знизити мито на сталь із Великої Британії. Зараз мито становить 25%.