У Державній прикордонній службі (ДПСУ) спростували, що батька вбитої у США Ірини Заруцької не випустили на кордоні. Днями батько вбитої українки за наявності підстав гуманітарного характеру виїхав за кордон і вже прибув до США, де зможе вшанувати пам’ять доньки.

Про це Суспільному повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Як відзначив речник ДПСУ, раніше були поширені повідомлення про те, що батько Ірини Заруцької не зміг виїхати в США на похорон доньки і що його не випустили на кордоні.

“Зазначу, всі публікації відносно цього, які ширилися на різних інформаційних ресурсах та сторінках, в тому числі з посиланням на закордонні медіа, не відповідають дійсності і абсурдні. Батько дівчини не отримував відмову в перетині кордону, його оформлення в пунктах пропуску до цього не здійснювалося”, — наголосив Демченко.

Він додав, що насправді МЗС та інші державні структури надали йому всю необхідну допомогу в оформленні документів, зокрема, візи для в’їзду в країну слідування, консульський супровід та інше.

“Сьогодні можу зазначити, що днями батько вбитої українки за наявності підстав гуманітарного характеру виїхав за кордон і вже прибув до США, де зможе вшанувати пам’ять доньки”, — сказав речник ДПСУ.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької у США

22 серпня на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку. Дівчина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала до США.

За даними поліції, Ірину смертельно поранили ножем. Підозрюваного в нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештувала поліція невдовзі після того, як прибула на місце події. Його доправили в лікарню з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив убивства залишається невідомим, розслідування триває.

Зазначається, що Брауна заарештовували кілька разів із 2011 року. Серед звинувачень — тяжка крадіжка, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Майже всі звинувачення були зняті. У січні 2025 року його звинуватили в неправомірному використанні системи 911, розгляд якого наразі очікують.