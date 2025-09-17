У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту — Мецола

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола оголосила про відкриття постійного представництва цієї інституції в Києві.

Про це вона сказала під час виступу у Верховній Раді 17 вересня, повідомляє кореспондент Суспільного.

"Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, у Києві, для того, щоб ми були присутні в Україні і працювали з вами, поруч з вами кожного дня. Це було наше зобов'язання перед вами і ми його виконуємо", — сказала Мецола.

Вона також наголосила, що Європейський парламент твердо залишатиметься на боці України на кожному етапі, доки не буде досягнуто миру, відновлено свободу та "поки Україна не займе своє місце по праву у нашій європейській сім'ї".

"І коли настане мир, коли ця темна глава нарешті буде закрита, ми будемо продовжувати стояти з вами коли ви будете відновлюватися та відбудовуватися. Від імені всіх націй Європейського Союзу хочу подякувати вам за те, що ви доводите відоме українське прислів’я: сміливе серце сильніше у двох сильних руках. Як сказав президент Зеленський у березні 2022 року, звертаючись до Європейського парламенту: світло переможе темряву, життя переможе смерть. Це було правдою тоді і залишається правдою сьогодні", — додала голова Європарламенту.

Нагадаємо, зранку 17 вересня стало відомо, що голова Європейського парламенту Роберта Мецола приїхала в Київ. Відповідне фото вона опублікувала у соцмережах.

"Знову в Києві. 1300 днів з початку агресії, я в Україні з рішучим посланням підтримки від Європарламенту. Так само, як ми підтримували вас з першого дня, ми залишатимемося поруч з вами", — написала голова Європарламенту у Х.