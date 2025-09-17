Німеччина посилила вимоги щодо видачі віз росіянам — МЗС ФРН

Німеччина посилила вимоги щодо видачі віз росіянам одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але критерії адаптуються до "поточних обставин". ФРН вимагає дотримання єдиних правил від усіх країн Шенгену.

Про це повідомляє DW.

Так, МЗС ФРН 16 вересня підтвердило DW посилення правил видачі віз для росіян. У відповіді на запит сказано, що уряд Німеччини діє відповідно до керівних принципів ЄС, які наказали скасувати спрощений візовий режим із Росією.

"Після початку масштабної агресивної війни Росії проти України федеральний уряд, відповідно до керівних принципів ЄС від 30 вересня 2022 року, посилив правила видачі віз громадянам Росії, — заявили в МЗС ФРН. — Це стосується як шенгенських віз, так і національних".

Під керівними принципами ЄС від 30 вересня 2022 року мається на увазі рішення Ради Європейського Союзу та подальша директива ЄС про повне призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

Ці обмеження, виходячи з пресрелізу Ради Європейського Союзу, передбачали "збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідність надання додаткових документальних доказів, більш тривале оформлення віз та обмеження правил видачі багаторазових віз".

У відповіді на запит DW МЗС Німеччини також підтвердило, що домагається того, щоб усі країни Шенгенської зони застосовували єдині обмеження щодо росіян, виходячи з керівних принципів ЄС.

При цьому наголошується, що "критерії видачі віз федеральний уряд постійно переглядає та адаптує до поточних обставин".

Співрозмовники DW у дипломатичних колах Євросоюзу вважають, що в рамках наступного пакету санкцій ЄС навряд чи зможе заборонити або суттєво обмежити туристичні поїздки росіян.

Багато в чому це пов'язано з тим, що низка країн поки що виступає проти таких обмежень. Наприклад, 16 вересня у Брюсселі таку позицію висловила Угорщина. А південні країни ЄС, наприклад, Італія, Іспанія та Греція, дуже популярні серед російських туристів, продовжують видавати росіянам велику кількість туристичних віз, незважаючи на директиви Єврокомісії, що вже існують. Ці директиви мають рекомендаційний характер. Питання, пов'язані із видачею віз, залишаються у компетенції кожної окремої країни Євросоюзу.

Як пише DW, загалом кількість виданих росіянам шенгенських віз із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну помітно впала. До обмежень, пов'язаних із пандемією, у 2019 році країни ЄС видали росіянам близько 4 мільйонів шенгенських віз, у 2023 році – лише 460 тисяч.

Більшість віз видали чотири країни: Італія, Франція, Іспанія, Греція. За даними німецького агентства dpa, у 2024 році італійські консульства видали громадянам РФ понад 152 тисячі шенгенських віз, що на 12 відсотків більше, ніж у 2023 році. Французькі – близько 124 тисяч віз, іспанські – близько 111 тисяч, а грецькі – трохи менше 60 тисяч. Це майже 80% усіх виданих росіянам віз.

Німецькі консульства у 2024 році видали громадянам РФ близько 27 тисяч шенгенських віз для короткострокового перебування. У 2019 році, до пандемії коронавірусу, кількість виданих росіянам віз становила близько 330 тисяч.