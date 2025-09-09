Європарламент закликав країни ЄС відкрити кластери про переговори з Україною

Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу та Єврокомісію якнайшвидше відкрити переговорні кластери про членство України у ЄС. Україна має надати пріоритет реформам заради вступу до ЄС.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту, опублікованій на офіційному сайті.

"Висловлюючи щиру похвалу за надзвичайні зусилля України у зміцненні демократичних інституцій, депутати Європарламенту закликають Київ підтримувати цей імпульс реформ. Вони наголошують на важливості прозорих та заснованих на заслугах процесів відбору до судових та антикорупційних органів і закликають Україну активізувати реформи у сфері верховенства права та державного управління, а також заходи боротьби з корупцією", — йдеться у резолюції.

Європарламент наголосив, що реформи у сфері верховенства права та боротьба з корупцією "має вирішальне значення не лише для членства в ЄС, але й для успішної відбудови та економічної довіри".

Також Європарламент закликав відкрити переговорні кластери для просування заявки України на членство в ЄС у найшвидшому можливому темпі, "за умови подальшої імплементації Україною законодавства ЄС і завершення вже розпочатих реформ".

"ЄС та його держави-члени повинні залишатися стратегічними союзниками України та повинні посилити свою лідерську роль у підтримці боротьби України за суверенітет, мир та справедливість. Крім того, депутати Європарламенту підтверджують свою непохитну відданість забезпеченню гарантій безпеки для України та заявляють, що необхідно вжити всіх необхідних заходів для зміцнення збройних сил та оборонної промисловості України", — йдеться у резолюції.

Єдина країна з 27 країн-членів ЄС, яка блокує відкриття кластерів про переговори про членство України у Євросоюзі, це Угорщина.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС з Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в сторону України. Так Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, Орбан заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме лише одне, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини складає понад 9.5 млн осіб. 29% від зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Будапешт блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".