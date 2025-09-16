У Європейському Союзі продовжують вести переговори з Угорщиною щодо розблокування кластерів про переговори про вступ України до союзу. Угорщина є єдиною з 27 країн-членів ЄС, яка блокує переговори про членство України.

Про це розповіла Марі Бʼєрре, міністерка європейських справ Данії, передає кореспондентка Суспільного.

За словами міністерки, країни Євросоюзу показують Угорщині, що хочуть переговорів про членство України у ЄС.

"Два тижні тому ми провели неформальну зустріч у Раді з загальних питань у Копенгагені, де ми включили питання розширення до порядку денного, показавши, що всі країни-члени, крім Угорщини, хочуть, щоб ми продовжували переговори з Україною. Крім того, факт того, що Україна виконує свої зобов'язання і проводить реформи, демонструючи свою готовність, також чинить тиск на Угорщину", — сказала Марі Бʼєрре.

Вона також сказала, що за умови неможливості зміни позиції Угорщини щодо членства України у ЄС, країни Євросоюзу продовжать готувати Україну до членства.

"Йдеться про безпеку в Україні, але також і про безпеку Європи та нашу здатність захищати себе в майбутньому. Ми працюємо над усіма іншими політичними або практичними заходами, які ми можемо вжити, щоб наблизити Україну до ЄС. Фактично, ми вже це зробили", — сказала Марі Бʼєрре.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС з Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в сторону України. Так Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, Орбан заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме лише одне, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини складає понад 9.5 млн осіб. 29% від зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Будапешт блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".

У вересні 2025 року Угорщина звинуватила Україну у нібито обмеженні прав угорської громади у Закарпатській області та почала вимагати "виправити це", інакше Угорщина продовжить блокувати відкриття переговорних кластерів про членство України у ЄС.