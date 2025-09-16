Росію викрили у залученні українських дітей до виготовлення дронів — The Telegraph

Росію звинуватили у залученні дітей з окупованих територій України до військових програм, зокрема, до виготовлення безпілотників.

Про це йдеться у розслідуванні Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, на яке посилається The Telegraph.

Дослідники виявили, що Росія використовує щонайменше 210 об’єктів, пов’язаних із Кремлем, для викрадення, депортації, перевиховання та примусового усиновлення десятків тисяч українських дітей.

В одному з випадків неповнолітніх, які проходили через Всеросійський дитячий центр "Смена" в Краснодарському краї, змушували брати участь у монтажі безпілотників та іншої військової техніки. За даними Єльської лабораторії, з 2022 року через цей табір пройшли понад 300 дітей з окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

У "Смене" діє щонайменше шість програм для дітей із Росії та окупованих територій. Деякі з них реалізує російська "Юнармия". Зокрема, у квітні 2024 року там відбувся "табір інновацій і технологій", де дітей змушували збирати не лише дрони, а й міношукачі, роботів та пристрої швидкої зарядки для штурмових гвинтівок.

Окрім технічних завдань, у програмах "Юнармии" стройова підготовка, навчання поводження зі зброєю та надання медичної допомоги.

Подібне "перевиховання" відбувається і в підмосковному центрі "Юный патриот", який відкрили в липні 2023 року. Там дітей із Луганської та Донецької областей ділять на "взводи", змушують носити тактичне спорядження та займатися "патріотичним вихованням".

На тлі цих даних у США посилюється тиск на Росію. Минулого тижня група сенаторів від обох партій внесла законопроєкт про включення Росії та Білорусі до списку держав-спонсорів тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч викрадених українських дітей.

Росія заслужила право бути в цьому списку", — заявив сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем.