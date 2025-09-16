Перейти до основного змісту
ЗСУ ліквідували ще понад 900 окупантів за добу
ЗСУ ліквідували ще понад 900 окупантів за добу

Юрій Свиридюк
Станом на 16 вересня 2025 року загальні бойові втрати російських військ в Україні орієнтовно склали близько 1 096 430 солдат. Лише за добу ЗСУ ліквідували ще 910 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 16 вересня.

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до 16 вересня 2025 року втрати російської армії орієнтовно становлять:

  • особовий склад — близько 1 096 430 (+910 за добу);
  • танки — 11 184;
  • бойові броньовані машини — 23 274 (+5);
  • артилерійські системи — 32 810 (+26);
  • реактивні системи залпового вогню — 1 490 (+2);
  • засоби ППО — 1 217;
  • літаки — 422;
  • гелікоптери — 341;
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 59 719 (+310);
  • крилаті ракети — 3 718;
  • кораблі та катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 61 770 (+72);
  • спеціальна техніка — 3 965;

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Раніше Суспільне повідомляло, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив з посад двох командувачів корпусів Сил оборони. Такі кадрові рішення пов’язані із втратами особового складу на Запорізькому й Новопавлівському напрямках.

