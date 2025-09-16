Станом на 16 вересня 2025 року загальні бойові втрати російських військ в Україні орієнтовно склали близько 1 096 430 солдат. Лише за добу ЗСУ ліквідували ще 910 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 16 вересня.
Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до 16 вересня 2025 року втрати російської армії орієнтовно становлять:
- особовий склад — близько 1 096 430 (+910 за добу);
- танки — 11 184;
- бойові броньовані машини — 23 274 (+5);
- артилерійські системи — 32 810 (+26);
- реактивні системи залпового вогню — 1 490 (+2);
- засоби ППО — 1 217;
- літаки — 422;
- гелікоптери — 341;
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 59 719 (+310);
- крилаті ракети — 3 718;
- кораблі та катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 61 770 (+72);
- спеціальна техніка — 3 965;
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Раніше Суспільне повідомляло, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив з посад двох командувачів корпусів Сил оборони. Такі кадрові рішення пов’язані із втратами особового складу на Запорізькому й Новопавлівському напрямках.
