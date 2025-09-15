У Генштабі на запит Суспільного підтвердили інформацію щодо рішення Головнокомандувача ЗСУ України Олександра Сирського звільнити з посад двох командувачів корпусів Сил оборони.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Мова йде про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу — Максима Кітугіна.

"Такі кадрові рішення Головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках", — зазначили у Генштабі.

Зазначається, що ці офіцери продовжать службу на інших посадах.

Нагадаємо, 15 вересня "Українська правда" з посиланням на джерела у Силах оборони повідомила, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звільнив двох командувачів корпусів.

За даними видання, обох командувачів звільнили за нібито втрати позицій у зоні відповідальності корпусів. 17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра.

ЗСУ перейшли на корпусну систему наприкінці 2024 року. Корпус — це організаційна форма військових підрозділів на оперативному рівні, що використовується у збройних силах деяких країн. В Україні у корпуси обʼєднували окремі бригади. Командир корпусу несе відповідальність за всі підпорядковані корпусу бригади.