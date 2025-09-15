У застосунку Армія+ з'явився довідник ID та нові шаблони рапортів

У застосунку для військових Армія+ з’явився новий функціонал — довідник Армія ID та п’ять додаткових шаблонів рапортів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Відтепер користувачі можуть зберігати кілька особистих номерів Армія ID у розділі "Меню" й обирати потрібний під час створення документа. У відомстві наголосили, що це спрощує роботу, зокрема у випадках, коли документи подає тимчасово виконувач обов’язків командира.

Оновлення також стосується нових типів рапортів: на одноразову грошову допомогу у разі поранення чи інвалідності, на донацію крові, на довідку про доходи, на довідку про обставини травми та на звільнення у зв’язку з досягненням граничного віку.

Крім того, удосконалено процес подання рапорту на зміну місця служби: тепер застосунок може автоматично сканувати документи через камеру та виявляти дублікати файлів.

За даними розробників, від моменту запуску військовослужбовці вже подали понад 860 тисяч електронних рапортів через Армія+.