Зеленський призначив ексміністерку юстиції Ольгу Стефанішину посолкою у США

Президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення ексміністерки юстиції Ольги Стефанішиної Надзвичайною і Повноважною посолкою України у США.

Про це президент повідомив у соцмережі Facebook.

"Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з Президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері", — розповів президент.

Зеленський повідомив, що нова посолка України у США Ольга Стефанішина отримала завдання щодо просування угод між Україною та США в оборонній сфері, особливо угоди щодо закупівлі в України Америкою дронів.

Зеленський подякував Оксані Маркаровій, попередниці Ольги Стефанішиної на посаді посолки України у США та запропонував їй продовжувати працювати у його команді.

"Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу", — розповів президент.

Оксана Маркарова була призначена посолкою України у США 25 лютого 2021 року.

Що відомо про Ольгу Стефанішину

Ольга Стефанішина — ексміністерка юстиції та ексвіцеміністерка з питань євроінтеграції України.

Проти неї триває справа у Вищому антикорупційному суді через розкрадання коштів шляхом зловживання службовим становищем ще за часів президента-втікача Віктора Януковича. Ольга Стефанішина тоді керувала відділом правового забезпечення європейської інтеграції в департаменті євроінтеграції Мін’юсту й була причетна до організації тендеру на проведення трьох порівняльних "досліджень" українського законодавства з європейським. Підозру у цій справі Стефанішина отримала ще у 2019 році.

У липня 2025 року Bihus.info опублікували розслідування щодо житла Ольги Стефанішиної. Журналісти повідомляли, що ексміністерка проживає у квартирі, яку не вносила до декларації. Йдеться про трикімнатне житло у бізнес-клас ЖК біля Львівської площі, де вартість аналогічних квартир наразі стартує від 9 млн грн. Квартира оформлена на матір віцепрем’єрки — Надію Кравець.

Тоді Ольга Стефанішина говорила, що її батьки купили нерухомість ще у 2019 році та запевнила, що внесе квартиру у декларацію.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Ольга Стефанішина стане новою посолкою України у США 17 липня.