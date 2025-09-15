Сирський звільнив двох командувачів корпусів Сил оборони

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звільнив двох командувачів корпусів.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у Силах оборони.

За даними видання, Олександр Сирський звільнив очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го — Максима Кітугіна.

Обох командувачів звільнили за нібито втрати позицій у зоні відповідальності корпусів. 17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра.

20-й корпус, який очолював Кітугін, стоїть на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися у Дніпропетровську область.

"Українська правда" стверджує, що це перші звільнення після переходу Сил оборони на корпусну систему.

ЗСУ перейшли на корпусну систему наприкінці 2024 року. Корпус — це організаційна форма військових підрозділів на оперативному рівні, що використовується у збройних силах деяких країн. В Україні у корпуси обʼєднували окремі бригади. Командир корпусу несе відповідальність за всі підпорядковані корпусу бригади.