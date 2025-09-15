Німецький технологічний концерн Rheinmetall прагне розширити свою діяльність у Європі і домовився із Lürssen Group про придбання компанії Naval Vessels Lürssen (NVL) та її дочірніх підприємств.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Rheinmetall узгодила з Lürssen Group ключові умови придбання Naval Vessels Lürssen (NVL BV & Co. KG, Бремен-Вегезак), військового підрозділу бременської верфі, та всіх її дочірніх компаній. Сторони мають намір офіційно завершити угоду найближчим часом. За умови схвалення відповідними антимонопольними органами, сторони прагнуть завершити придбання на початку 2026 року", — йдеться у повідомленні.

Обидві сторони домовилися не розголошувати ціну угоди.

У концерні зазначили, що завдяки цьому "стратегічному придбанню" Rheinmetall розширює свій портфель, включивши до нього військово-морське суднобудування, та "зміцнює свої позиції як провідного постачальника оборонних технологій у Німеччині та Європі".

"У майбутньому ми будемо важливим гравцем на суші, на воді, у повітрі та космосі. Ми робимо рішучий крок уперед у консолідації оборонної промисловості Німеччини та Європи. У поєднанні з досвідом Rheinmetall ми створюємо життєво важливу німецьку потужність для виробництва найсучасніших суден. Об’єднані можливості Rheinmetall та NVL сприятимуть взаємному зростанню і таким чином зміцнять позиції корпорації у військово-морській сфері. Водночас ми робимо суттєвий внесок у зміцнення військово-морських оборонних можливостей Німеччини та її союзників по НАТО", — сказав гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

NVL – приватна суднобудівна група з чотирма верфями на півночі Німеччини міжнародними представництвами. Вона має близько 2 100 співробітників у світі, у 2024 році отримала близько €1 млрд прибутку та вважається піонером у дослідженнях і розробках автономних надводних систем.

За 150 років NVL побудувала близько 1 000 кораблів, які поставила понад п’ятдесяти військово-морським силам та береговим охоронам. Компанія є усталеним гравцем у сфері військового суднобудування, технічного обслуговування та ремонту кораблів. Раніше відома як Lürssen Defence, NVL у 2021 році була відокремлена від яхтового бізнесу і продовжила діяльність як незалежна компанія.