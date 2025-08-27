Перейти до основного змісту
Rheinmetall відкриває найбільший у Європі завод з виробництва боєприпасів
Надія Собенко
Rheinmetall
Логотип на заводі Rheinmetall у день візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню до Унтерлюсса, Німеччина, 24 липня 2025 року. REUTERS/Annegret Hilse

Німецький концерн Rheinmetall 27 серпня відкриє найбільший в Європі завод з виробництва боєприпасів поблизу німецького Ганновера.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, міністр фінансів Німеччини і віцеканцлер Ларс Клінгбайль, міністр оборони Борис Пісторіус і генеральний секретар НАТО Марк Рютте в середу, 27 серпня, планують взяти участь в офіційному відкритті заводу в Унтерлюссі поблизу Ганновера.

Rheinmetall розпочала будівництво заводу на початку 2024 року. Він мав відкритися наприкінці весни або на початку літа цього року.

Завод з виробництва боєприпасів розпочав пробну експлуатацію у другому кварталі 2025 року і матиме потужність до 350 тисяч набоїв на рік, коли повністю запрацює з 2027 року.

Новий завод складається з двох будівель: одна призначена для виробництва 155-мм артилерійських снарядів, а друга – для завантаження, складання та пакування.

Обсяг інвестицій становить близько 500 млн євро, а на підприємстві буде створено понад 500 робочих місць. Rheinmetall також планує з 2026 року виробляти на заводі ракетну артилерію.

Компанія нещодавно завершила ще один великий проєкт у Німеччині - завод у місті Веце біля нідерландського кордону. Там виробляються центральні частини фюзеляжу для винищувача F-35 компанії Lockheed Martin.

Сегмент озброєнь і боєприпасів став головним драйвером зростання Rheinmetall за останні три роки. У першій половині 2025 року продажі в цьому напрямку склали 724 млн євро.

Виробнича інфраструктура компанії з виробництва 155-мм боєприпасів охоплює кілька європейських країн. Паппергер раніше оголосив у понеділок, що він створить завод з виробництва боєприпасів у Болгарії разом із заводом з виробництва пороху, плани щодо якого були оголошені у квітні. Крім того, Rheinmetall має заводи в Іспанії та Угорщині, будує один у Литві та веде переговори з урядом Латвії.

Також планується будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні, де Rheinmetall керує центром ремонту танків, але Паппергер у серпні повідомив аналітикам, що проєкт затримується через бюрократію, не надавши подробиць. Паппергер додав, що Україна хоче подвоїти потужності на заводі, але для цього потрібне додаткове фінансування.

