РФ атакувала Україну ракетами і дронами: є влучання

У ніч на 15 вересня (із 19:00 14 вересня) війська РФ атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 та 84 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера2 і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 29 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ракетами росіяни били із Курської та Бєлгородської областей РФ, Дрони запускали з напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 50 безпілотників–"шахедів".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни". Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях", — йдеться у повідомленні.

У ПС ЗСУ зазначили, що росіяни продовжують атаку безпілотниками із північно-східного напрямку і закликали дотримуватися правил безпеки.