Естонія планує й надалі надавати Україні військову підтримку — щонайменше 0,25% свого ВВП, що становить понад 100 мільйонів євро наступного року.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

Міністр оборони Ханно Певкур під час візиту до Києва 14 вересня заявив, що більша частина цієї допомоги буде спрямована через виробництво естонських компаній.

"Естонія продовжуватиме рішуче підтримувати Україну в її війні проти Росії", — сказав Певкур.

Крім фінансової підтримки, Естонія планує й надалі навчати українських військових і допомагати у розвитку ІТ-рішень для оборонного сектору.

Раніше естонський прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що Естонія готова направити до України своїх військових для забезпечення гарантій безпеки після припинення бойових дій. Йдеться про одну роту солдатів.