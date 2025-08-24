У Росії за шість кілометрів від кордону з Естонією впав дрон: що відомо

Вранці 24 серпня, за шість кілометрів від кордону з Естонією, в російській частині Чудського озера впав безпілотник.

Про це повідомляє Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії, пише видання ERR.

"Спочатку, о 5:20 ранку, радіолокаційний спостерігач з Варні зафіксував об'єкт, що пролітав над Чудським озером з російського боку, який, ймовірно, був дроном, і ми спостерігали за його польотом, доки він не зник з радара на територію Росії", — повідомляє представник Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Іван Послєдов.

Через годину радар на кордоні міста Муствее зафіксував подібний об’єкт, який пролітав з російського боку.

"Ми спостерігали за його траєкторією до 6:25, коли він впав у воду на території Росії, приблизно за 6 кілометрів від естонсько-російського кордону", — сказав Послєдов.

Після падіння безпілотник розлетівся на частини, ймовірно, через вибух.

"Дрони ніколи не прямували до Естонії, і незрозуміло, чи це був той самий дрон, що зник з радарів, чи два різні дрони", – додав представник Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії.