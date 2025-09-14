Перші леді та джентльмени, президент Фінляндії, нобелівські лауреати, науковці з понад 10 країн – Данії, Естонії, Литви, Австрії, Німеччини, Фінляндії, Великої Британії, США, Франції, Тунісу, Польщі – провели зустрічі в українських навчальних закладах і закладах культури у межах 5-го Саміту перших леді та джентльменів, який ініціювала перша леді України Олена Зеленська.

Про це інформує пресслужба президента.

"Цього року наш Саміт присвячений освіті, яка змінює світ. І тому, як для цього змінити саму освіту: крім нових технологій, вона має містити людяність, навички емпатії, діалогу", — наголосила Зеленська.

Програма охопила п’ять українських міст – Київ, Івано-Франківськ, Харків, Острог і Дніпро — та 18 локацій, серед яких 12 університетів, Національний художній музей, Національна академія наук, дві школи та два дитячі садки.

Загалом лекції та зустрічі відвідали понад 2 тисячі студентів, викладачів і науковців.

Серед інших закладів, лекції провели й у тимчасово релокованих Маріупольському державному університеті та Херсонському державному університеті.

Перший джентльмен Данії Бо Тенберг виступив у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого з лекцією про вплив кінoосвіти на культуру миру.

Перша леді Естонії Сір’є Каріс провела лекцію в Національному художньому музеї України про освітні ініціативи в музеях.

Перша леді Литви Діана Наусєдєне виступила в КНУ ім. Т. Шевченка з темою доступу до якісної освіти для всіх.

Учасниці саміту також відвідали навчальні заклади, до відновлення яких долучилися їхні країни: перша леді Австрії Доріс Шмідауер побувала в дитячому садку "Знайко" в Ірпені. Перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер завітала до спеціалізованої школи № 40 з поглибленим вивченням німецької мови та дитячого садка № 334, а перша леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб – до київської школи № 96.

Президент Фінляндії Александр Стубб виступив у КНУ імені Тараса Шевченка з відкритою лекцією "На шляху до нового світового порядку: цінності, інтереси та сила у зовнішній політиці".

Президент Фінляндії Александр Стубб. ОПУ

До освітньої програми також долучилися три лауреати Нобелівської премії. Сер Пол Нерс з Великої Британії виступив у КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ширін Ебаді з Ірану – у Національному університеті "Острозька академія", Уїдет Бушамауї з Тунісу – у Дніпровській політехніці.

Серед інших учасників були професори провідних університетів світу, історики та дослідники з Великої Британії, Німеччини, Польщі, США та Франції. Теми лекцій охопили актуальні питання науки, прав людини, історії, інновацій та інклюзивної освіти.