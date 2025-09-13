У Харкові відбулися "Ігри Героїв". СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

У Харкові 12 вересня відбулися "Ігри Героїв", в яких взяли участь 20 ветеранів та військовослужбовців з інвалідністю. 80% спортсменів сьогодні брали участь у змаганнях уперше, розказав керівник проєкту Олександр Гончаров.

Серед них — 34-річний військовий Сергій Шикун. Він втратив руку, проте повернувся на службу.

"Я зараз інструктор. Навчаю хлопців виживати в умовах війни. Мотивувати людей, які зазнали поранень. І на своєму прикладі показувати, що життя на цьому не закінчується. Воно триває, і треба розвиватися, знаходити сили, бо якщо ти будеш себе жаліти, ти зійдеш нанівець", — каже Шикун.

Більше про учасників "Ігор Героїв" та їхню мотивацію у матеріалі Суспільного.