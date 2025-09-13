Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям. Що відомо

Сейм Польщі ухвалив новий закон, який продовжує легальний статус перебування до 4 березня 2026 року, але посилює умови отримання виплат грошової допомоги 800+.

Як повідомляє РАР, за законопроєкт проголосували 227 депутатів, 194 були проти, а семеро утрималися.

Проєкт закону розробили після вето президента Кароля Навроцького на поправки до закону про так звану допомогу 800+ громадянам України у Польщі. Він обґрунтував своє рішення, зокрема, тим, що допомога 800+ має бути доступна лише для українців, які працюють у Польщі.

Нове законодавство передбачає, що право на ці виплати буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, за винятком, наприклад, людей з інвалідністю. Крім того, право на виплати буде пов'язане з отриманням іноземцями щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.

Польська влада щомісяця перевірятиме чи працюють українці, і якщо ні, то виплата 800+ для них буде припинена. Додатково перевірятимуть, чи не виїхав українець із Польщі.

Також будуть введені обмеження на доступ до медичних послуг для дорослих громадян України. Це включає програми охорони здоров'я, медичну реабілітацію, стоматологічне та медикаментозне лікування.

Вето Навроцького

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький повідомив у понеділок, що не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України. Своє рішення він мотивував тим, що допомогу 800+ повинні отримувати тільки українці, які працюють у Польщі.

Прем'єр Дональд Туск заявив, що законопроєкт, який ветував Навроцький, регулює набагато більше питань, ніж соцвиплати українцям і рішення заблокувати його може мати руйнівні наслідки для польських компаній.

Програма "Родина 800+" у Польщі наразі надає щомісячну фінансову допомогу 800 злотих на кожну дитину до 18 років для українських сімей, які легально перебувають у країні. З 1 червня 2025 року для українських дітей, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, виплати залежать від обов'язкового відвідування польської школи, а ігнорування цього обов'язку може призвести до скасування допомоги.