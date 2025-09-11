Президент Володимир Зеленський повідомив, що Євросоюз уже працює над 19-м санкційним пакетом проти Росії. Він має стати відповіддю на порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

Про це повідомив Зеленський 11 вересня на платформі Х.

За його словами, ключовими елементами майбутнього пакета стануть санкції проти російського банківського сектору, а також банків у країнах, що досі торгують з Росією. Окремо заплановані обмеження для інфраструктури так званого "тіньового флоту", який забезпечує перевезення російської нафти: від капітанів суден та страховиків до терміналів і ринкових операторів.

У ЄС також готують спеціальний інструмент для протидії схемам обходу санкцій. Він має обмежити доступ Росії до визначених критично важливих товарів. Паралельно тривають консультації між Євросоюзом і США для об’єднання зусиль у санкційному тиску, зокрема на російські енергоресурси.

Зеленський наголосив, що Україна синхронізує свої санкції з партнерами. Від 10 травня в Україні почали діяти обмеження Великої Британії, вже синхронізовані санкції Канади та 18 попередніх пакетів ЄС. Наступним етапом стане завершення цього місяця синхронізації санкцій Японії.

"Разом із партнерами ми також готуємо нові синхронізації в інших юрисдикціях. Триває робота з Канадою та Британією. Йдеться про обмеження проти російського ВПК, постачання критичних компонентів у Росію, а також проти тих, хто заробляє на війні чи поширює російський вплив", – підсумував Зеленський.