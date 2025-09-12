Зеленський зустрівся з новою главою МЗС Великої Британії

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 вересня, зустрівся з міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, яка відвідує Україну з першим на посаді візитом.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

"Сьогодні в Україні з першим на посаді візитом міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Дякую за те, що перша поїздка – саме до України. Справді сильний сигнал підтримки", — наголосив президент.

За його словами, під час зустрічі детально обговорили актуальні питання: наступні кроки в межах Коаліції охочих і розробку гарантій безпеки з особливим акцентом на сильну українську армію. А також подальшу оборонну підтримку, реалізацію домовленості про виробництво у Великій Британії дронів-перехоплювачів, розроблених в Україні, посилення протиповітряної оборони та далекобійні можливості.

"Дякую Великій Британії за сьогоднішній пакет санкцій проти Росії. Важливо й надалі розвивати цей тиск, щоб російська воєнна машина зрештою зупинилася. Вдячний і за фінансову підтримку України, а саме – за виділення 142 млн фунтів для підготовки до зими", — наголосив Зеленський.

Як повідомили у пресслужбі президента, міністерка закордонних справ Великої Британії запевнила у продовженні підтримки України. Вона наголосила, що Британія стоятиме поряд з Україною до досягнення миру та відбудови країни після закінчення війни.

"Для мене в моїй першій поїздці як міністра закордонних справ найважливіше було приїхати саме сюди, щоб показати нашу непохитну підтримку України й подякувати вам та українському народові за вашу стійкість, силу й мужність перед російською агресією. Ми знаємо, що ви робите це для всіх нас, адже ваша безпека – це й наша безпека", – зазначила Купер.

У Великій Британії 5 вересня після відставки Анджели Рейнер з посади віцепрем'єр-міністерки, міністерки житлово-комунального господарства та заступниці лідера Лейбористської партії відбулися перестановки у британському уряді. Новим віцепрем'єр-міністром, а також міністром юстиції став Девід Ламмі, який до того очолював МЗС. Іветт Купер зайняла посаду міністра закордонних справ.