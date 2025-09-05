Перестановки в британському уряді: Ламмі стане віцепрем'єром

У Великій Британії у п'ятницю, 5 вересня, після відставки Анджели Рейнер з посади віцепрем'єр-міністерки, міністерки житлово-комунального господарства та заступниці лідера Лейбористської партії відбуваються перестановки у британському уряді. Новим віцепрем'єр-міністром, а також міністром юстиції став Девід Ламмі, який до того очолював МЗС.

Про це повідомляє ВВС.

Прем'єр-міністр Кір Стармер проводить перестановки у своєму кабінеті міністрів після відставки Рейнер:

Девіда Ламмі було призначено новим віцепрем'єр-міністром, а також міністром юстиції.

Іветт Купер зайняла свою колишню посаду міністра закордонних справ.

Шабана Махмуд стала міністром внутрішніх справ

Стів Рід має замінити Анджелу Рейнер на посаді міністра житлово-комунального господарства. Раніше він був міністром екології.

Пет Макфадден стане державним секретарем з питань праці та пенсій у новому департаменті, що включатиме завдання з кваліфікації, яке зараз знаходиться в Міністерстві освіти. Раніше він був міністром Кабінету міністрів.

Ієн Мюррей більше не є державним секретарем Шотландії та висловив своє розчарування.

Люсі Пауелл, яка була лідеркою Палати громад, також залишила уряд.

Як пише ВВС, це вперше, коли всі три високі державні посади – найвищі та історично найважливіші посади в кабінеті міністрів – обіймають жінки. Рейчел Рівз є канцлером казначейства, а Махмуд і Купер тепер є міністрами внутрішніх справ і закордонних справ відповідно.

Зазначається, що призначення Шабани Махмуд міністром внутрішніх справ є найважливішим із трьох великих кроків і чітким сигналом того, що уряд розглядає боротьбу з нелегальною імміграцією та наданням притулку як один зі своїх головних пріоритетів. Махмуд має репутацію серед депутатів-лейбористів прихильниці жорсткої лінії щодо імміграції.

Як відзначають британські медіа, Девіда Ламмі помітили на Даунінг-стріт після його призначення міністром юстиції та віцепрем'єр-міністром.

"Це можна розглядати як часткове пониження у посаді, оскільки Ламмі раніше був міністром закордонних справ – однією з найважливіших державних ролей. Але посаду віцепрем'єр-міністра буде додано, щоб зробити удар менш гірким. Ламмі точно не виглядав розчарованим цим рішенням", — пише Sky News.

У п'ятницю, 5 вересня, заступниця прем'єр-міністра Великої Британії Анджела Рейнер подала у відставку після того, як визнала, що недоплатила податок на нерухомість за новий будинок, що "завдало шкоди її босу, прем'єр-міністру Кіру Стармеру".

45-річна Рейнер стала восьмим і найстаршим членом урядової команди Стармера, який подав у відставку. Це стало "найбільш руйнівним ударом по уряду" після того, як британський прем’єр висловив їй повну підтримку, коли посадовицю вперше звинуватили у навмисному ухиленні від сплати податків за встановленою ставкою, зазначає Reuters.