Новопризначена міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер прибула до України та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Велика Британія профінансує енергетичну інфраструктуру України на 142 мільйони фунтів взимку.

Про це йдеться у повідомленні на урядовому сайті Великої Британії.

"Я вирішила відвідати Україну в перші кілька днів своєї роботи на посаді Міністерки закордонних справ, тому що безпека України має вирішальне значення для безпеки Великої Британії. Я чітко розумію, що підтримка Великої Британії непохитна та сильніша, ніж будь-коли. Ми знаємо про довгострокову загрозу безпеці та стабільності, яку російська агресія становить не лише для України, а й для всієї Європи та для всіх нас тут, у Великій Британії", — прокоментувала своє рішення відвідати Україну глава МЗС Великої Британії Іветт Купер.

У рамках свого візиту Іветт Купер також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Велика Британія надасть енергетичній системі України фінансову підтримку на 142 мільйони фунтів.

100 мільйонів фунтів стерлінгів забезпечать гуманітарну допомогу для цивільного населення у прифронтових громадах. Це передбачатиме ремонт критично важливих систем водопостачання та опалення, допомогу в підтримці засобів до існування та робочих місць, а також зміцнення стійкості України протягом четвертої зими після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

42 мільйони фунтів стерлінгів допоможуть провести ремонт мережі передачі електроенергії та забезпечити захист газової та енергетичної інфраструктури.

Раніше стало відомо, що до України прибув принц Гаррі з неоголошеним візитом. Під час поїздки до столиці України він та команда з його фонду "Ігри нескорених" мають намір детально описати нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених, з кінцевою метою надання допомоги всім регіонам країни.