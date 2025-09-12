Британія запровадила нові санкції проти тіньового флоту Росії

Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти тіньового флоту Росії, який перевозить російську нафту.

Про це йдеться у повідомленні на урядовому сайті Великої Британії.

Країна запроваджує санкції проти 70 танкерів тіньового флоту Росії. Росія використовує ці танкери для експорту нафти.

"Міжнародні дії щодо посилення економічного тиску на Росію та припинення критично важливих грошових потоків, які їй відчайдушно потрібні для оплати цієї незаконної війни, є життєво важливими. Ці санкції є наступним етапом провідних зусиль Великої Британії щодо посилення економічного тиску поряд з нашою підтримкою безпеки та нашою роботою разом з Коаліцією охочих до справедливого та міцного миру в Україні", — прокоментувала санкції глава МЗС Великої Британії Іветт Купер.

Також Велика Британія запровадила санкції проти 30 організацій та осіб, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії, та постачають ключове обладнання, таке як електроніка, хімікати та вибухівка для виробництва ракет та інших систем озброєння.

Так Велика Британія запровадила санкції проти компанії з Китаю, співвласниками якої є громадяни Росії та компанії з Туреччини. Ці дві компанії постачали в Росію електронне обладнання для виробництва балістичних та крилатих ракет та ударних дронів.

Раніше стало відомо, що Євросоюз розглядає запровадження нових санкцій щодо понад десятка російських банків та енергетичних компаній. Серед можливих заходів омеження роботи російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі країни.