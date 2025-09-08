ЄС готує нові санкції проти російських банків і нафти — Bloomberg

Європейський союз розглядає можливість запровадження нових санкцій щодо понад десятка російських банків та енергетичних компаній у рамках свого останнього раунду заходів, спрямованих на тиск на лідера РФ Володимира Путіна, щоб він припинив війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Це буде вже 19-й пакет санкцій ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Серед можливих заходів бмеження роботи російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі країни.

За словами джерел, ЄС розраховує узгодити частину заходів зі США. Делегація європейських чиновників вирушить до Вашингтона для переговорів про спільні дії.

Останній пакет обмежень ЄС, за словами співрозмовників агентства, передбачає посилення санкцій блоку щодо російських тіньових суден, нафтотрейдерів у третіх країнах, а також може запровадити заборону на перестрахування танкерів, що перебувають у списках.

ЄС також розглядає можливість посилення санкцій проти великих російських нафтових компаній, скасувавши чинні винятки, якими зараз користуються деякі, наприклад, "Роснефть". Він також розглядає можливість запровадження заборон на експорт більшої кількості товарів і хімікатів, що використовуються військовою промисловістю РФ, та торгівельних обмежень для іноземних фірм, зокрема китайських, які постачають ці товари.

Пекін став ключовим постачальником для російських військових, що, зокрема, дозволило Москві збільшити виробництво безпілотників, що використовуються для атак на українські міста.

Окремо, за словами джерел, ЄС вперше розглядає можливість застосування свого "інструменту протидії обходу" проти Казахстану. Це означатиме заборону країні імпортувати певний набір обладнання, яке, згідно з торгівельними даними блоку, досі у великих обсягах перенаправляються до Росії, де його використовують у виробництві зброї.

Водночас джерела зазначили, що використання цього інструменту вимагає численних доказів і, як і всі санкції ЄС, потребує підтримки держав-членів. Запропонований ЄС пакет санкцій може змінитися, оскільки він обговорюватиметься зі столицями блоку найближчими днями та тижнями.

Інші заходи, що розглядаються, включають обмеження на візи, на порти, що мають справу з підсанкційними тіньовими суднами, та санкції на такі послуги, як штучний інтелект, що мають військове значення, додали джерела.

Послів ЄС вже проінформували про запропонований пакет і очікується, що його буде офіційно запропоновано найближчими днями.

Агентство зазначає, що РФ вже перебуває під санкціями, але частково компенсує їх завдяки поставками через Китай і треті країни. Крім того, Росія знайшла покупців для своєї нафти і газу в Індії та інших державах.

У США обговорюють можливість введення санкцій проти "тіньового флоту" російських танкерів, а також проти енергетичних гігантів "Роснефть" і "Лукойл".

ЄС також планує розширити список обмежень, включно із забороною на перестрахування суден і обмеженнями для трейдерів нафти в третіх країнах.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий до подальшого посилення тиску на Росію, щоб змусити Путіна домовлятися про мир, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.

Голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассет також заявив, у Білому домі, що не виключають запровадження нових санкцій проти Росії після масованої атаки по Києву в ніч на 7 вересня. Остаточне рішення буде за президентом США Дональдом Трампом

Президент США Дональд Трамп поки що утримується від введення прямих санкцій проти Росії. Однак він подвоїв тарифи на індійські товари до 50% через продовження закупівель нафти у Росії.