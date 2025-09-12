Японія та Нова Зеландія з 12 вересня знизили граничну ціну на російську сиру нафту з 60 доларів до 47,6 долара за барель. Країни долучилися до Канади, ЄС та Великої Британії, запровадивши санкції проти РФ за продовження війни в Україні.

Про це повідомляють уряд Нової Зеландії та Reuters.

МЗС Японії повідомило, що новий поріг цін на сиру нафту Росії застосовуватимуть до контрактів, укладених після 12 вересня, і контрактів з вивантаженням після 17 жовтня. Цей крок відбувся після того, як Євросоюз у липні знизив граничну ціну на російську нафту до 47,60 долара в рамках свого 18-го пакета санкцій проти Москви.

За словами головного секретаря Кабінету міністрів Йосімаса Хаяші, Японія також запровадить додаткові санкції щодо заморожування активів та контролю експорту проти організацій у Росії та інших країнах, щоб долучитися до міжнародних зусиль щодо досягнення миру в Україні.

Однак, очікується, що зниження ліміту цін на нафту не матиме фактичного впливу на закупівлі сирої нафти в Японії, заявив чиновник міністерства промисловості.

Але Японія продовжує купувати нафту марки Sakhalin Blend, побічний продукт виробництва скрапленого природного газу в рамках проєкту "Сахалін-2", який є життєво важливим для енергетичної безпеки Японії, оскільки на нього припадає близько 9% її імпорту СПГ.

За словами представника міністерства, операції, пов'язані з проєктом "Сахалін", звільнені від правила обмеження цін.

Згідно з даними Мінфіну, Японія закупила у Росії 599 413 барелів, сирої нафти в період із січня по липень, що становить лише 0,1% загального обсягу імпорту.

Токіо також запроваджує санкції проти 14 фізичних осіб, 48 компаній та організацій з РФ, трьох компаній з Сейшельських та Маршаллових островів. Також повідомляється про обмеження на експорт щодо двох компаній з РФ та дев'яти компаній з ОАЕ, Туреччини та Китаю.

Нова Зеландія також знижує граничну ціну на російську нафту до 47,6 долара за барель, приєднуючись до Канади, ЄС та Великої Британії, повідомили в уряді.

"Зниження граничної ціни з 60 доларів США за барель до 47,60 доларів США – це продуманий крок для скорочення критично важливих доходів від нафти, що підживлює незаконну війну Путіна в агресії проти України", — наголосив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Нова Зеландія також запровадила санкції проти російських суб’єктів, причетних до кібератак проти України. Це включає військову розвідку Росії, підрозділ 29155 Головного розвідувального управління генерального штабу РФ.

"Це 32-й пакет санкцій Нової Зеландії. Він спрямований проти 19 фізичних та юридичних осіб, а також 19 суден. Ми запровадили санкції проти суб’єктів, причетних до хімічної зброї та дезінформації, а також проти суден тіньового флоту, альтернативних постачальників платежів та посередників із третіх країн у Північній Кореї та Ірані", — зазначив Пітерс.

З березня 2022 року Нова Зеландія внесла до санкційного списку понад 1900 фізичних, юридичних осіб та кораблів, а також запровадила низку торгівельних заходів.

18 липня Рада ЄС з загальних питань офіційно ухвалила 18-й пакет санкцій проти Росії.

Що передбачає пакет:

Запроваджується новий механізм динамічного обмеження ціни на нафту, який встановить ціну на 15% нижчу за середню ринкову ціну на російську сиру нафту. Конкретно це означає, що ціна буде знижена з 60 до приблизно 47,6 долара США за барель.

Запроваджується нова заборона на транзакції, пов'язані з "Північним потоком-1", Північним потоком-2" та додається 105 нових списків суден тіньового флоту.

Розширюється поточна заборона на де-SWIFTing до повної заборони на транзакції. Ще більше обмежується доступ Росії до технологій подвійного призначення/сучасних технологій.

Услід за ЄС Британія також посилила економічний тиск на Росію і знизила верхню межу ціни на російську нафту з 60 до 47,60 долара за барель, завдаючи удару по потоку грошей до скарбниці РФ.