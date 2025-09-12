Перейти до основного змісту
У РФ заявили про атаку безпілотників на Москву та Санкт-Петербург
Ольга Кацімон
Російська влада повідомляє про атаку безпілотників на Москву та Санкт-Петербург цієї ночі.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Telegram.

"Спеціальні групи досліджують фрагменти безпілотника, що впали на землю", – написав Собянін.

За словами Собяніна, дев'ять безпілотників, що прямували до Москви, були нейтралізовані російськими засобами ППО рано вранці у п'ятницю. Атака сталася близько 1:49 ночі за місцевим часом.

Водночас губернатор Ленінградської області повідомляє, що навколо Санкт-Петербурга впроваджено заходи протиповітряної оборони.

