У РФ заявили про атаку безпілотників на Москву та Санкт-Петербург

Російська влада повідомляє про атаку безпілотників на Москву та Санкт-Петербург цієї ночі.
Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Telegram.
"Спеціальні групи досліджують фрагменти безпілотника, що впали на землю", – написав Собянін.
За словами Собяніна, дев'ять безпілотників, що прямували до Москви, були нейтралізовані російськими засобами ППО рано вранці у п'ятницю. Атака сталася близько 1:49 ночі за місцевим часом.
Водночас губернатор Ленінградської області повідомляє, що навколо Санкт-Петербурга впроваджено заходи протиповітряної оборони.