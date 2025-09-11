Близько 10 тисяч українських чоловіків у віці з 18 до 22 років виїхали до Польщі після запровадження постанови уряду про дозвіл на виїзд 26 серпня. Понад 6 тисяч зафіксували польські прикордонники у Перемишлі та понад 4 тисячі — на пропускному пункті на кордоні Польщі та України у Волинській області.

Про це пресслужба польської прикордонної служби повідомила виданню RMF FM.

Польські прикордонники збирали статистику щодо прибуття українських чоловіків з 28 серпня по 3 вересня. Саме за цей час до Польщі вʼїхало близько 10 тисяч українців у віці від 18 до 22 років.

За той же час з Польщі до України через Перемишль виїхало близько 2 тисяч українських чоловіків у віці від 18 до 22 років. Через пропускні пункти між Польщею та Україною у Волинській області з Польщі виїхало 1301 українець у віці 18 до 22 років.

Державна прикордонна служба України повідомила народному депутату Ярославу Железняку, що не веде статистики щодо кількості українських чоловіків у віці з 18 до 22 років, які виїжджають з України.

26 серпня Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Йдеться про всіх українців відповідного віку.

Що відомо про оновлений порядок перетину кордону

Кабінет міністрів 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Ідеться про всіх українців відповідного віку.

Постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років Кабмін оприлюднив 27 серпня.

Для виїзду потрібні: паспортний документ; військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі).

Виняток: чоловіки цієї вікової категорії, які займають визначені посади в органах влади, можуть виїжджати лише у службове відрядження.