Вадефуль: ЄС готує 19 пакет санкції проти Росії

Європейський Союз готує новий 19 пакет санкції проти Росії і Німеччина братиме участь у його підготовці. ЄС також обговорить наслідки масованого удару по Києву 28 серпня на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені.

Про це повідомив міністр закордонних справ Йоган Вадефуль на спільній пресконференції з естонським колегою Маргусом Цакхною.

"Минулої ночі ми знову жахливим чином пережили, як Росія знову атакувала і бомбила Київ — загинули мирні жителі, загинули діти, було атаковано також делегацію ЄС. І це не може залишитися без наслідків. Ми мусимо обговорити наслідки на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені", — сказав він.

Міністр зазначив, що тиск на Росію варто посилювати.

"Президент Трамп доклав значних дипломатичних зусиль, які ще не були належним чином визнані російським президентом. Тому я припускаю, що США серйозно розглянуть подальші санкції, зокрема ті, які ви згадали (вторинні санкції щодо країн-партнерів Росії, — ред). І я можу лише сказати від імені Європи, що ми дуже рішуче налаштовані продовжувати проводити чітку політику тут, і вжеготується 19-й пакет, і Німеччина братиме в цьому участь", — сказав Вадефуль.

Водночас він зазначив, що Путін не готовий до мирних переговорів і зустрічі з президентом України.

"США наразі працюють над переговорами, але ми бачимо, що російський лідер ще не готовий зустрітися з президентом Зеленським. Ми не дамо себе засліпити тактикою затягування і будемо й надалі підтримувати Україну зброєю, усіма видами допомоги та політичною підтримкою на її шляху до ЄС і НАТО", — сказав міністр.