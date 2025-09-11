Президент Фінляндії прибув до Києва

Президент Фінляндії Александр Стубб прибув до України. На київському залізничному вокзалі його зустріли міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомив Єрмак у своєму Telegram.

У центрі сьогоднішньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з фінським лідером – безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для України. Також обговорюватимуть посилення тиску на РФ, санкції та забезпечення стійкого миру, додає голова ОП.

Згодом президент Зеленський повідомив, що разом із Стуббом біля Стіни памʼяті в Києві вшанували українських захисників і захисниць.

Раніше Стубб заявляв, що Фінляндія не відряджатиме своїх військових в Україну в межах безпекових гарантій, однак фінська влада розглядає інші формати підтримки Києва.

Перед цим президент Фінляндії мав зустрічі з президентами Польщі Каролем Навроцьким та президентом Литви Ґітанасом Науседою.