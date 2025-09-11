Уряд призначив нового заступника міністра освіти і науки

Кабмін призначив нового заступника міністра освіти і науки. Ним став ректор Маріупольського державного університету Микола Трофименко.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти 11 вересня з посиланням на рішення Кабміну за 10 вересня.

Він очолює Маріупольський університет з 2020 року, є учасником Ради фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту, а також Європейської асоціації університетів із підтримки української освіти. У 2024 році захистив докторську дисертацію з політичних наук у КНУ імені Тараса Шевченка.

Трофименко — автор численних наукових праць, заслужений працівник освіти України (2020), кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня (2025). У МОН зазначають, що його призначення посилить роботу відомства у сфері вищої освіти.