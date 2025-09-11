Уряд унормував нові надбавки для вчителів та вихователів

Кабінет міністрів оновив умови виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам. Відтепер її отримуватимуть усі педагоги закладів та установ освіти, незалежно від їх відомчого підпорядкування.
Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після засідання уряду 10 вересня.
Окремо унормовано питання доплат за організацію інклюзивного навчання. Вихователям-методистам у дитсадках, де створено три і більше інклюзивних груп, передбачена надбавка у розмірі 20% посадового окладу. Крім того, заклади освіти та їхні засновники отримали право встановлювати додаткові доплати коштом власних надходжень.
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, внесено зміни і до порядку виплати надбавок за вислугу років. До стажу педагогічної роботи тепер зараховуватимуться періоди роботи на низці посад, які раніше не враховувалися. Це дозволить більшій кількості працівників отримувати відповідні доплати.
